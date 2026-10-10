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Над Ростовской областью с вечера сбили более 50 беспилотников

Над Ростовской областью со вчерашнего вечера в ходе отражения атаки сбиты более 50 БПЛА. В Ростове-на-Дону произошло возгорание, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на платформе «Макс».

«Начиная со вчерашнего вечера уже отражено более 50 БПЛА. Воздушной вражеской атаке подвергся Ростов. Возникло возгорание», — сообщил он.

В результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что Дежурные средства ПВО в течение дня — с 8:00 до 20:00 — уничтожили и перехватили 62 украинских дрона в небе над страной.

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