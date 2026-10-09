сегодня в 21:07

62 украинских беспилотника сбили в небе над Россией за день

Дежурные средства ПВО в течение дня — с 8:00 до 20:00 — уничтожили и перехватили 62 украинских дрона в небе над страной, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями.

Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Коми, Крымом и над акваторией Черного моря.

В столичных аэропортах за прошедшие сутки зафиксированы масштабные сбои в расписании. Задержано свыше 370 рейсов, еще 62 вылета были полностью отменены из-за беспилотной опасности.



Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.