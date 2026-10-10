В Забайкалье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Сретенске в Забайкальском крае, по предварительной информации, из-за отказа двигателя, сообщается в « Максе » ГУ МЧС России по региону.

На борту находились 2 человека — летчик и авиатехник, они госпитализированы.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Пожарные проводили отключение аккумулятора для предотвращения возникновения возгорания.

Ранее в Эквадоре самолет авиакомпании Cuencana Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), а затем рухнул на дорогу.

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