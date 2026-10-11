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Молодую пару нашли мертвыми в одном из гаражей Нижнего Новгорода

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Молодую пару возлюбленных обнаружили мертвыми в одном из гаражей Нижнего Новгорода, сообщает Ni Mash.

19-летний местный житель и его девушка уснули в автомобиле с заведенным двигателем. По предварительным данным, это был несчастный случай — пара отравилась газом.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Ранее тело 14-летнего школьника нашли на северо-западе Москвы. По предварительной версии, речь идет о суициде.

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