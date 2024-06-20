Столичные парки закрыли из-за мегаливня и шквалистого ветра

Ранее столичный департамент культуры настоятельно посоветовал горожанам и гостям мегаполиса воздержаться от посещения парков из-за неблагоприятных погодных условий.

Москвичей обещали своевременно информировать об открытии парков.

В четверг в Москве прогнозируют сильный ливень, может выпасть до 40 мм осадков, что составляет порядка 52% от месячной нормы. Дождь уже идет в ряде районов. Кроме того, прогремят грозы, местами возможен град. Непогода будет сопровождаться ветром с порывами до 15-20 м/с.

В мегаполисе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, града, сильных ветра и дождя.