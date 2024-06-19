«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за мощной грозы

На территории столицы и Подмосковья на 20 июня объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, ливня, шквалистого ветра и града, сообщатся на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Так, данный уровень опасности из-за грозы и ливня будет действовать в столице с 3 часов до 22 часов 20 июня, в Московской области — с 00 часов до 22 часов 20 июня, из-за ветра с порывами до 20 м/с и града в регионе — с 9 часов до 22 часов 20 июня.

Аналогичный уровень опасности погоды действует почти на всей территории Центрального федерального округа. Только в Воронежской области объявлен следующий, «оранжевый», уровень, а в Смоленской, Тверской и Костромской областях оповещение о погоде не требуется.

На Москву и Подмосковье 20 июня обрушится еще один рекордный мегаливень. По прогнозам синоптиков, за день может выпасть до 34-36 мм осадков, а это 47% от нормы июня по дождям.