Рекордные мегаливни и смерчи ожидаются в Москве 20 июня

Холодный атмосферный фронт принесет с собой сильные ливни. В Москве ожидается выпадение до 34-36 мм осадков, сообщает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

20 июня активный холодный атмосферный фронт с волнами нагрянет в Центральную Россию. Он будет сопровождаться сильными ливнями — днем в Москве ожидается выпадение до 34-36 мм осадков, что составляет 47% от всей месячной нормы.

Тишковец отмечает, что держащийся в столице с 2015 года суточный рекорд осадков для 20 июня — 31,7 мм — может быть побит. В период с 09:00 до 15:00 в столице ожидается 33,6 мм.

Шапки грозовых облаков будут уходить в нижнюю стратосферу, достигая высоты 11-12 км. Дождь будет сопровождаться грозой, шквалистым воротом с порывами ветра до штормовых 17-22 м/с, что приведет к падению деревьев и повреждению кровли крыш, а также градом диаметром 1-4 мм.

Выпадение нескольких сотен миллионов кубометров воды приведет к значительным подтоплениям. Такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера — второго по величине озера Ярославской области.

На юге, юго-востоке и востоке Подмосковья велика вероятность появления смерчей. В ночь на пятницу непогода покинет Москву.

Ранее стало известно, что июнь в Москве стал самым «мокрым» месяцем XXI века. Базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала 160,9 мм осадков.