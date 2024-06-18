Синоптик Леус: московский июнь стал самым «мокрым» месяцем XXI века

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в личном Telegram-канале сообщил, что на сегодняшний день московский июнь побил рекорд XXI века и удостоился титула самого «мокрого» месяца за последние 24 года.

По словам синоптика, с 1 по 18 июня включительно, базовая метеостанция Москвы ВДНХ зафиксировала 160,9 мм осадков.

«В осадкомеры метеорологов с начала месяца уже попало 160,9 мм осадков — это самый высокий показатель среди всех июней в XXI веке, и третья позиция в списке самых влажных первых летних месяцев за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, а ведь впереди еще дюжина дней», — написал Леус.

Сотрудник погодного центра отметил, что следующие сильные дожди в Москве ожидаются в четверг, 20 июня.

Ранее Леус сообщал, что по данным от 17 июня, первый летний месяц в Москве занимал лишь третью строчку в своеобразном рейтинге самых «мокрых» временных отрезков. Ситуация изменилась меньше, чем за сутки.