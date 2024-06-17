Москва переживает один из самых дождливых июней в XXI веке

В Москве в июне уже выпало 77% осадков от месячной нормы

В Москве в июне уже выпало 77% осадков от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

С начала месяца в Москве выпало 135,9 мм осадков или 177% от нормы.

«Это по-прежнему третье место в списке самых «мокрых» июней в XXI веке», — подчеркивает эксперт.

При этом погодные станции в Подмосковье показали крайне разные результаты — от 57% усредненного значения осадков в Немчиновке, до — 2–3 мм на севере региона.

Ранее сообщалось, что следующие сутки в Москве будут с ливнями, грозами и градом.