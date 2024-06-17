МЧС предупредило москвичей о непогоде во вторник

Суточные ливни, град и грозы обещают синоптики во вторник в столице

Следующие сутки в Москве будут с ливнями, грозами и градом, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, с 22 часов 17 июня до 22 часов 18 июня в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Спасатели просят водителей быть осторожным на дорогах и парковать автомобили вдали от деревьев.

Прохожим рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и внимательно следить за детьми.

При ЧП можно звонить по телефонам: «101», «112», 8 (495) 637-31-01.