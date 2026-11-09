Терапевт Можайской больницы объяснила, как травы помогают контролировать сахар

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Врач-терапевт Можайской больницы Галина Галкина рассказала, как зелень и специи могут помогать контролировать уровень сахара в крови. Они могут дополнять рацион, но не заменяют назначенные лекарства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-терапевт Можайской больницы Галина Галкина объяснила, что биологически активные вещества в зелени и специях могут поддерживать организм и помогать контролировать уровень сахара в крови.

По словам врача, петрушка, укроп и кинза богаты клетчаткой и эфирными маслами, которые замедляют всасывание углеводов. Корица, гвоздика и майоран, как пояснила терапевт, повышают чувствительность клеток к инсулину, помогая глюкозе переходить из крови в ткани.

В качестве примеров использования приправ Галкина привела добавление щепотки корицы в утреннюю кашу и сушеного розмарина к мясу на ужин.

«При этом важно помнить, что травы и специи — это лишь полезное дополнение к рациону, которое не заменяет назначенные врачом лекарства», — отметила доктор.

Использование зелени и специй не отменяет необходимости правильно питаться и соблюдать рекомендации лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.