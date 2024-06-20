Выпадет до 52% месячной нормы осадков: в Москве начался мегаливень
Территорию столицы накрыл мощнейший дождь
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В разных районах столицы начался мощный ливень, о котором горожан предупреждали накануне, сообщает РИА Новости.
В Сети появились видео, на которых можно заметить, как сильнейший дождь идет стеной. Зонты мало помогают пешеходам.
В четверг в Москве ненастно: прогремят грозы, их будет сопровождать мегаливень, местами возможен град.
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах мегаполиса может выпасть до 40 мм осадков. Это составляет около 52% месячной нормы осадков в 77 мм.
Ранее москвичей и гостей столицы предупредили о новом испытании экстремальными погодными условиями — возможном формировании смерчей. В городе действует «желтый» уровень опасности погоды.