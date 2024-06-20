Выпадет до 52% месячной нормы осадков: в Москве начался мегаливень

сегодня в 09:21

В разных районах столицы начался мощный ливень, о котором горожан предупреждали накануне, сообщает РИА Новости .

В Сети появились видео, на которых можно заметить, как сильнейший дождь идет стеной. Зонты мало помогают пешеходам.

В четверг в Москве ненастно: прогремят грозы, их будет сопровождать мегаливень, местами возможен град.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах мегаполиса может выпасть до 40 мм осадков. Это составляет около 52% месячной нормы осадков в 77 мм.

Ранее москвичей и гостей столицы предупредили о новом испытании экстремальными погодными условиями — возможном формировании смерчей. В городе действует «желтый» уровень опасности погоды.