Власти Москвы предупредили горожан о смерчах 20 июня

Жителей и гостей Москвы 20 июня ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. В этот раз возможно даже формирование смерчей, написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Гроза, сильный ливень и шквалистые порывы ветра до 23 м/с ожидаются в столице 20 июня с 03:00 до 22:00. С 12 до 17 могут формироваться смерчи, отметил градоначальник.

Власти Москвы попросили горожан быть аккуратными и внимательными. По возможности стоит отказаться от выхода на улицу и поберечь себя.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил, что холодный атмосферный фронт принесет с собой сильные ливни. В Москве ожидается выпадение до 34–36 мм осадков.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение об опасном явлении.