В Одинцове пройдет выставка собак «Россия-2026»

Всероссийская кинологическая выставка «Россия-2026» состоится 20–21 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцове. В мероприятии примут участие почти 8 тыс. собак более 200 пород, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка объединит заводчиков, хендлеров и любителей животных со всей страны. На рингах выступят международные чемпионы и молодые перспективные собаки. Больше всего заявок подано на вельш корги пемброк. В тройку лидеров также вошли русский черный терьер и восточноевропейская овчарка.

Особое внимание уделят национальному кинологическому наследию. На площадке представят 21 отечественную породу — от среднеазиатских овчарок и самоедов до русских тоев и русских салонных собак. Гости смогут увидеть редкие породы, в том числе бурятскую собаку хотошо, ненецкую оленегонную лайку и тувинскую собаку тыва ыт, которая ранее находилась на грани исчезновения.

Ключевым событием второй год подряд станет национальный чемпионат «Слава России — 2026» среди собак отечественных пород. Также пройдут национальные монопородные выставки и конкурс юного хендлера.

В программе запланированы показательные выступления по кинологическим видам спорта и демонстрация работы служебных собак. Впервые состоится дог-дартби — дисциплина, сочетающая элементы дог-фрисби и дартса, где собаки должны поймать диск в пределах мишени с разными очковыми зонами. Вход для зрителей свободный. Подробности и расписание рингов опубликованы на сайте Российской кинологической федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.