В Электростали за неделю отремонтировали 1060 кв м дорог

Рабочее совещание по итогам недели прошло 15 июня в городском округе Электросталь под руководством главы Филиппа Ефанова. Коммунальные и ресурсоснабжающие организации отчитались о ремонте дорог, тепловых сетей и благоустройстве территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники теплоэнергетической компании «Глобус» устранили 17 технологических нарушений и заменили около 200 метров труб на тепловых сетях. По графику 30 июня запланировано отключение котельной «Южная» для проведения регламентных работ.

Специалисты компании «Тепловодоснабжение» заменили порядка 120 метров труб на тепловых сетях по адресу: улица Западная, дом 10а. В настоящее время ведется подготовка к гидравлическим испытаниям трубопроводов.

Работники МБУ «Благоустройство» выполнили 1060 квадратных метров ямочного ремонта, обновили разметку на 16 пешеходных переходах и покрасили 300 погонных метров дорожных ограждений. Также отремонтированы 16 игровых элементов и установлены 38 дорожных знаков. Продолжаются регулярные работы по покосу травы, обрезке живой изгороди, уборке дорог, тротуаров и общественных территорий.

В массиве для многодетных семей в селе Елизаветино продолжается устройство дорожного покрытия из асфальтовой крошки. Готовность объекта составляет 60%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.