Сенаторы США обеспокоились влиянием российских поставок на рынок
США обсуждают пошлины на российский палладий
США могут ввести пошлины на российский палладий, сообщает «Коммерсантъ».
Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США первый заместитель госсекретаря Майкл Ригас заявил о возможном введении пошлин на российский палладий.
Поводом стало обращение сенатора от Монтаны Стива Дэйнса, который сообщил о сокращении 700 рабочих мест на местных предприятиях из-за наплыва российского металла.
«Эта ситуация может касаться вопросов национальной безопасности», — отметил Ригас, подчеркнув, что окончательное решение остается за профильными ведомствами.
Россия является ключевым поставщиком палладия для американской автомобильной и электронной промышленности, что делает потенциальные ограничения чувствительными для обеих сторон.