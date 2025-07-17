Сенаторы США обеспокоились влиянием российских поставок на рынок

США могут ввести пошлины на российский палладий, сообщает «Коммерсантъ» .

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США первый заместитель госсекретаря Майкл Ригас заявил о возможном введении пошлин на российский палладий.

Поводом стало обращение сенатора от Монтаны Стива Дэйнса, который сообщил о сокращении 700 рабочих мест на местных предприятиях из-за наплыва российского металла.

«Эта ситуация может касаться вопросов национальной безопасности», — отметил Ригас, подчеркнув, что окончательное решение остается за профильными ведомствами.

Россия является ключевым поставщиком палладия для американской автомобильной и электронной промышленности, что делает потенциальные ограничения чувствительными для обеих сторон.