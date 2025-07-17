Концерт группы «Тату» в Крыму могут отменить из-за «угрозы нравственности»
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала власти Крыма срочно отменить запланированный на 19 июля концерт воссоединившейся группы «Тату» в Ялте, сообщает РИА Новости.
В официальных обращениях к Сергею Аксёнову и Владимиру Константинову парламентарий заявила, что «провокационные» песни коллектива 2000-х годов противоречат «традиционным российским духовно-нравственным ценностям» и могут нарушать законодательство.
«Прошу дать поручение в срочном порядке разобраться в ситуации и предотвратить проведение концерта», — говорится в документе. Останина также потребовала на будущее исключить подобные мероприятия с участием «сомнительных» артистов.
Елена Катина и Юлия Волкова должны выступить на фестивале «Жара» в отеле «Мрия». Ранее пресс-служба Катиной подтвердила РИА Новости факт воссоединения дуэта.
Реакция крымских властей на инициативу депутата пока не поступала.