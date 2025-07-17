Губернатор Анохин: над Смоленской областью сбит украинский БПЛА

Один человек пострадал от обломков сбитого беспилотника под Смоленском

Губернатор Василий Анохин сообщил об очередной атаке на регион — силы ПВО уничтожили украинский БПЛА.

В результате падения обломков пострадал один человек, которому уже оказывают медицинскую помощь, а также поврежден гражданский объект.

«Ситуация находится под контролем, на месте работают все оперативные службы», — заявил глава региона, призвав смолян сохранять бдительность.

Ранее ПВО отражала атаки в Белгородской и Воронежской областях. Ограничения введены в работе аэропорта Калуги.