Вокруг звезды HOPS-315 обнаружены признаки формирования новых миров

Ученые впервые запечатлели рождение планетной системы
Общество

Астрономы совершили прорывное открытие, впервые получив прямое изображение зарождающейся планетной системы, сообщает РИА Новости.

Явление запечатлено вокруг молодой звезды HOPS-315 в созвездии Ориона (на расстоянии 1370 световых лет от Земли).

Звезда представляет собой аналог молодого Солнца. В протопланетном диске обнаружены плотные скопления газа и пыли — «строительного материала» для будущих планет.

«Это уникальное свидетельство ранней стадии формирования планет, которое поможет понять, как возникла наша собственная Солнечная система 4,5 млрд лет назад», — пояснил ведущий автор исследования журналу Nature.

Наблюдения проводились с использованием современных телескопов, способных фиксировать процессы в плотных пылевых облаках.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение HOPS-315 позволит раскрыть новые детали процесса планетообразования.