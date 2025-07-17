Вокруг звезды HOPS-315 обнаружены признаки формирования новых миров

Явление запечатлено вокруг молодой звезды HOPS-315 в созвездии Ориона (на расстоянии 1370 световых лет от Земли).

Звезда представляет собой аналог молодого Солнца. В протопланетном диске обнаружены плотные скопления газа и пыли — «строительного материала» для будущих планет.

«Это уникальное свидетельство ранней стадии формирования планет, которое поможет понять, как возникла наша собственная Солнечная система 4,5 млрд лет назад», — пояснил ведущий автор исследования журналу Nature.

Наблюдения проводились с использованием современных телескопов, способных фиксировать процессы в плотных пылевых облаках.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение HOPS-315 позволит раскрыть новые детали процесса планетообразования.