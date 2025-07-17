Российский уголь нашел новые рынки сбыта в Азии

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На фоне логистических сложностей с поставками австралийского угля, вызванных погодными условиями, Тайвань активизировал закупки российского энергоугля, сообщает «КоммерсантЪ» .

По данным аналитиков, в 2025 году остров увеличил импорт из России на 4%, до 8,2 млн тонн, хотя общий объем угольных поставок в регион сократился до исторического минимума.

Перспективными направлениями остаются Вьетнам, Марокко и при возврате на европейский рынок — Польша.

Как отмечают эксперты, российские компании оперативно переориентируют потоки, компенсируя снижение спроса в Китае и Индии.

«Экспортный маркетинг сейчас напоминает ручной поиск внезапно открывающихся возможностей», — признает директор ЦЦИ Евгений Грачев.

При этом качество и цена российского угля сохраняют его конкурентоспособность на азиатских рынках, включая Японию и Южную Корею.