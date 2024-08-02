Стало известно, о чем Гершкович попросил Путина перед обменом

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WSJ: Гершкович перед освобождением попросил Путина дать ему интервью

Журналист Эван Гершкович перед обменом между РФ и США в официальном прошении о помиловании попросил у главы государства Владимира Путина дать ему интервью, сообщает РИА Новости .

The Wall Street Journal пишет, что прошение корреспондент подавал на русском языке, который успел выучить за 16 месяцев заключения.

«В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» — отмечает газета.

Ранее в Анкаре (Турция) прошел обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В Россию вернулись восемь человек. Их встретил лично глава государства Владимир Путин.

В России журналиста Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его обвинили в шпионаже.