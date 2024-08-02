Стало известно, о чем Гершкович попросил Путина перед обменом
WSJ: Гершкович перед освобождением попросил Путина дать ему интервью
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Журналист Эван Гершкович перед обменом между РФ и США в официальном прошении о помиловании попросил у главы государства Владимира Путина дать ему интервью, сообщает РИА Новости.
The Wall Street Journal пишет, что прошение корреспондент подавал на русском языке, который успел выучить за 16 месяцев заключения.
«В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» — отмечает газета.
Ранее в Анкаре (Турция) прошел обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В Россию вернулись восемь человек. Их встретил лично глава государства Владимир Путин.
В России журналиста Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его обвинили в шпионаже.