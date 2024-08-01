Путин лично встретил обменянных россиян во «Внуково»
В Москве приземлился борт с обменянными россиянами
Президент России Владимир Путин лично прибыл в аэропорт «Внуково-2», где приземлился самолет с обменянными россиянами, сообщает пресс-служба Кремля.
Известно, что обмен состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.
Обменянных россиян встречают с президентским полком и красной дорожкой.
Владимир Путин встречал вернувшихся домой граждан у трапа самолета. Он обнимал россиян возле воздушного судна.
Ранее Путин подписал указ о помиловании нескольких политзаключенных.