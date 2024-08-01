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Путин лично встретил обменянных россиян во «Внуково»

В Москве приземлился борт с обменянными россиянами
Политика

Президент России Владимир Путин лично прибыл в аэропорт «Внуково-2», где приземлился самолет с обменянными россиянами, сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что обмен состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.

Обменянных россиян встречают с президентским полком и красной дорожкой.

Владимир Путин встречал вернувшихся домой граждан у трапа самолета. Он обнимал россиян возле воздушного судна.

Ранее Путин подписал указ о помиловании нескольких политзаключенных.