Путин подписал указы о помиловании нескольких политзаключенных

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании политических заключенных, их обменяли на граждан РФ, находившихся в тюрьме за рубежом, сообщается на сайте Кремля.

В числе помилованных журналист WSJ Эван Гершкович, морпех Пол Уилан, журналист Владимир Кара-Мурза*, политик Илья Яшин*, 19-летний Кевин Лик и др.

В Кремле также выразили благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование приговоренного к смертной казни немца Рико Кригера и руководству стран, оказавших содействие в подготовке обмена.

Как сообщил SHOT, в обмен на помилованных в Россию вернули восемь соотечественников, в их числе и несовершеннолетние. В ФСБ заявили, что это стало возможным благодаря работе госведомств РФ, а также иностранных партнеров.

Обмен состоялся в четверг в Анкаре.

*признаны иноагентами в РФ.