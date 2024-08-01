NTV: в аэропорту Анкары состоялся обмен заключенными между Россией и США

Согласно данным телеканала, для проведения обмена в Анкару прибыли два российских самолета. Операцию провели при содействии Национальной разведывательной организации Турции. При этом власти страны пока официально не подтвердили эту информацию.

В Mash сообщили, что в списке на обмен оказались бывший столичный депутат Илья Яшин*, публицист Владимир Кара-Мурза*, журналистка Алсу Курмашева, Вадим Останин и другие. В Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Вадим Конощенко и Владислав Клюшин.

Примечательно, что после публикации информации об обмене американская телерадиосеть CBS удалила данные о числе фигурантов. Также пропали сведения о том, что РФ вернет на родину 12 граждан и передаст Германии 8 заключенных. Из списка на обмен исчезло и имя россиянина Вадима Красикова.

*Признаны иноагентами в РФ.