Журналист, бизнесмен и семейная пара: кто вернулся в Россию в рамках обмена 1 августа

В материале РИАМО рассказываем о тех, кого удалось вернуть в Россию из зарубежных тюрем в рамках обмена.

1 августа в Турции произошел обмен, в рамках которого домой из зарубежных тюрем вернулись восемь граждан России и дети. Президент России Владимир Путин лично встретил их. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств.

Артем и Анна Дульцевы

Приговор: 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил семейную пару за шпионаж к году и семи месяцам заключения (примерно столько они уже провели под стражей). Двоих детей передали в приемную семью.

Что известно: В Словению супружеская пара прибыла в 2017 году по паспортам Аргентины на имена Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. Они жили в квартале среднего класса, открыли компанию в ИТ-сфере и онлайн-галерею. По данным СМИ, спецслужбы Словении обратили внимание на семью в 2022 году, когда началась специальная военная операция. Как сообщают зарубежные СМИ, в доме семьи были проведены обыски и якобы были найдены защищенные каналы для связи с Москвой, а в личных вещах — большая сумма денег. Спецслужбы пришли к выводу, что семья – сотрудники Службы внешней разведки России.

Тогда же озвучили настоящие имена Анны и Артема и то, что они на самом деле родились в Нижнем Новгороде и в Башкирии, соответственно. В том же году Дульцевых арестовали, а их двоих детей определили в приемную семью. Анне и Артему грозило до 8 лет лишения свободы за шпионаж, с возможностью условно-досрочного освобождения. Пара признала вину.

Вадим Красиков

Приговор: 15 декабря 2021 года суд в Берлине приговорил Красикова к пожизненному заключению за убийство, «совершенное по приказу российских государственных органов».

История: По данным немецких журналистов, Вадим – бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел», прибывший в 2019 году в ФРГ по поддельному паспорту через Францию и Польшу на имя Вадима Соколова. Сам Красиков не подтверждал свою причастность к работе на спецслужбы. В Германии считали, что Вадим Красиков был «сотрудником аппарата госбезопасности РФ». А выводы о его виновности отчасти были сделаны на основе нестандартных цифр в серии и номере паспорта Красикова.

По версии немецкого следствия, в Берлине его целью был бывший чеченский полевой командир грузинского происхождения Зелимхан Хангошвили, ответственный за теракты в Москве. 23 августа 2019 года в Берлине Хангошвили был убит выстрелами из огнестрельного оружия по дороге в мечеть. Была информация, что Красиков перемещался на велосипеде. Обвинение посчитало, что преступление было политически мотивированным, а киллер был связан с ФСБ и действовал по заказу российских властей. Красиков отрицал причастность к убийству.

Вадим Конощёнок

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Приговор: Был арестован в Эстонии 6 декабря 2022 года и экстрадирован в США 14 июля 2023 года. В 2023 году в суде начались предварительные слушания по делу россиянина. Конощёнку грозило до 30 лет лишения свободы.

История: Гражданин России родился в Эстонии и там же был арестован. Власти США, куда экстрадировали Вадима, утверждали, что он являлся сотрудником российской разведки. По их версии, Якобы вместе с Алексеем Брайманом и Вадимом Ермоленко (жители США, арестованные в США в декабре 2022 года) он занимался незаконной закупкой электроники для ВПК РФ. По материалам дела Конощёнок был связан с российскими компаниями, которые якобы работали под руководством российских спецслужб, а также называл себя в электронной переписке «полковником ФСБ». По данным СМИ, у Конощёнка нашли 35 различных типов электронных компонентов, несколько тысяч американских патронов калибра 6,5 мм, предназначенных для военных снайперских винтовок.

Владислав Клюшин

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Приговор: 7 сентября 2023 года суд в Бостоне (штат Массачусетс) приговорил его к девяти годам тюремного заключения.

История: Владислав Клюшин был задержан в аэропорту Сьона в Швейцарии 21 марта 2021 года и в декабре его экстрадировали в США, несмотря на все попытки российской стороны вернуть своего гражданина. Во время задержания он был с женой и пятью детьми. Владислав – основатель и владелец московской компании М13, которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга. Самое громкое детище компании – это система мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша».

Обвинили Клюшина в краже инсайдерских финансовых данных ряда американских компаний, в том числе IBM, Tesla, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, по версии американского следствия, Владислав имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США и «операции российских спецслужб по вмешательству в выборный процесс» в 2016 году. Мужчина свою вину не признал, но присяжными был признан виновным.

Роман Селезнев

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Приговор: 21 апреля 2017 года он был приговорен к 27 годам заключения и выплате 170 миллионов долларов. В июле тог же года против него были выдвинуты дополнительные обвинения, в итоге он был приговорен еще к 14 годам тюремного заключения.

История: Роман – сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Американские спецслужбы буквально похитили его в июле 2014 года в Мальдивской республике. Мужчину сразу доставили на остров Гуам, а оттуда переправили в тюрьму в Сиэтле. Все это происходило без необходимого судебного процесса по экстрадиции. Обвинили Романа во взломах баз данных около 200 американских компаний. Селезнев признал вину. Правозащитники из России неоднократно сообщали о жестких условиях содержания в тюрьмах США и о том, что Селезнева пытают.

Михаил Микушин

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Приговор: В октябре 2022 года ему было предъявлено обвинение в шпионаже.

История: Изначально известный норвежским властям как уроженец Бразилии Жозе Ассис Джамарриа, попал в заключение по обвинению в незаконной разведке в пользу России. Его задержали в октябре 2022 года в Норвегии. Он работал в норвежском университете города Тромсё. В качестве приглашенного исследователя он был членом научной группы, изучающей социальное обеспечение и гибридные угрозы. По данным СМИ, подозреваемый в шпионаже прибыл в королевство в 2021 году. По версии следствия, он являлся российским разведчиком-нелегалом. В декабре 2023 года Жозе Ассис Джамарриа признался в российском происхождении и выдал свое настоящее имя – Михаил Валерьевич Микушин.

Павел Рубцов

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Приговор: Официальное обвинение не было предъявлено, но по польским законам ему могло грозить до 10 лет тюрьмы.

История: Павле Рубцов наполовину испанец. С 1990-х годов жил в Испании, занимался журналистикой и политологией, уделял особое внимание Восточной Европе и постсоветским странам. Рубцов сотрудничал с рядом испанских СМИ, занимался освещением второй карабахской войны в 2020 году. В Испании он известен под девичьей фамилией матери – Гонсалес. В зону внимания спецслужб он попал в 2022 году, когда работал в Польше и освещал ситуацию с приемом украинских беженцев. Его задержали польские власти по подозрению в шпионаже, ну а позже обвинили его в «операции в пользу России» с использованием статуса журналиста – он якобы собирал данные, которые могли негативно сказаться на безопасности Польши, если их передадут российским спецслужбам. Укрепил подозрения тот факт, что у журналиста было два паспорта - на имя Павла Рубцова и Пабло Гонсалеса. Рубцов все обвинения отрицал, а организация «Репортеры без границ» (RSF) сообщала о жестких условиях его содержания, утверждая, что его несколько раз в день заставляют раздеваться догола и тщательно обыскивают. За журналиста заступалась и Международная федерация журналистов (IFJ).