Стало известно, какие овощи и фрукты россияне чаще всего покупают осенью

С наступлением осени покупательские привычки жителей России изменились, они стали покупать сезонные овощи и фрукты чаще других. Аналитики платежного сервиса «Апельсин» проанализировали предпочтения жителей страны и выяснили, что яблоки и кабачки стали продаваться лучше других продуктов питания. Соответствующее исследование есть в распоряжении РИАМО.

Во время уборочной кампании аналитики сервиса провели опрос и выяснили, что подавляющее число россиян (84%) осведомлены о том, какие продукты являются сезонными. Примечательно, что около половины респондентов сами выращивают осенние фрукты и овощи, при этом наиболее популярными являются яблоки (92%), кабачки (88%), морковь (76%) и тыква (52%).

По данным опроса, покупать перечисленные продукты жители России предпочитают в основном в супермаркетах (82%) и на рынках (48%), в то время как уличные торговые точки и интернет-магазины пользуются меньшей популярностью — их выбирают 32% и 30% соответственно. Вместе с тем, 46% участников опроса постоянно применяют кешбэк, приобретая осенние фрукты и овощи.

В процессе исследования аналитики также получили информацию о гастрономических пристрастиях россиян. Выяснилось, что 92% регулярно готовят блюда из сезонных ингредиентов, а среди наиболее любимых — выпечка (74%), супы (65%), икра из кабачков (61%) и оладьи из кабачков (54%). Помимо этого, четверть россиян используют сезонные продукты для приготовления блюд для здорового питания — соков, смузи и диетических блюд.

