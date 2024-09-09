Стало известно, где похоронят президента КВН Александра Маслякова

Советского и российского телеведущего, президента КВН Александра Маслякова похоронят на столичном Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

При этом дата прощания со звездой пока неизвестна. Также нет информации и о том, в какое время пройдут похороны.

Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Известно, что он боролся с раком на протяжении нескольких лет.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что смерть руководителя КВН — горькая утрата для всей России. Он был тем, кто творил историю отечественного телевидения.