SHOT: в последние дни жизни Масляков получал паллиативную помощь
Советский и российский телеведущий Александр Масляков в последние дни жизни получал паллиативную помощь, пишет Telegram-канал Shot.
Врачи обнаружили у Маслякова злокачественную опухоль в лёгких.
«С раком Масляков боролся около двух лет», — говорится в публикации.
Телеведущий и организатор КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.
Масляков был ведущим, режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК».
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть Александра Маслякова горькой утратой для всей страны.