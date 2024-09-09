SHOT: в последние дни жизни Масляков получал паллиативную помощь

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Советский и российский телеведущий Александр Масляков в последние дни жизни получал паллиативную помощь, пишет Telegram-канал Shot .

Врачи обнаружили у Маслякова злокачественную опухоль в лёгких.

«С раком Масляков боролся около двух лет», — говорится в публикации.

Телеведущий и организатор КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.

Масляков был ведущим, режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК».

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть Александра Маслякова горькой утратой для всей страны.