Эрнст: Масляков всегда был и был молодым
Эрнст назвал смерть Александра Маслякова горькой утратой
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал в эфире телекомпании смерть президента КВН Александра Маслякова горькой утратой для всей страны.
«Утрата горькая и невосполнимая для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда — и всегда молодым», — сказал Эрнст.
Телеведущий и организатор КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.
Масляков был ведущим, режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК».
В 2022 году он отошел от работы над программой — у него выявили неоперабельную опухоль в лёгких после перенесённого ковида.