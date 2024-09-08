Эрнст: Масляков всегда был и был молодым

«Утрата горькая и невосполнимая для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда — и всегда молодым», — сказал Эрнст.

Телеведущий и организатор КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.

Масляков был ведущим, режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК».

В 2022 году он отошел от работы над программой — у него выявили неоперабельную опухоль в лёгких после перенесённого ковида.