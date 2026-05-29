Стали известны самые странные рецепты окрошки: с лососем, фруктами и крабом

Современные рецепты окрошки все дальше уходят от классического сочетания кваса, колбасы и овощей: сегодня блюдо готовят на комбуче, кокосовом молоке и даже томатном соке, а вместо привычного мяса добавляют краба, лосося или креветки, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Самыми необычными считаются рецепты окрошки, в которых используются нестандартные сочетания продуктов. Например, вместо традиционного кваса некоторые используют айран, тан, минеральную воду, томатный сок, свекольный отвар или даже комбучу — ферментированный чайный напиток. Такие варианты меняют не только вкус блюда, но и его кислотность, плотность и влияние на пищеварение», – сказала Кашух.

Она добавила, что необычными считаются и рецепты с нетипичными белковыми продуктами. Вместо вареной колбасы или мяса в окрошку иногда добавляют слабосоленый лосось, креветки, кальмары, копченую рыбу, ростбиф, язык, курицу сувид. В ресторанах можно встретить варианты с тартаром из говядины, пастромой или даже крабом.

«Отдельное направление — вегетарианские и «здоровые» версии окрошки. В них используют авокадо, тофу, спаржу, сельдерей, киноа, микрозелень, печеную свеклу, большое количество свежей зелени. Иногда основу делают на растительном йогурте или кокосовом молоке», – рассказала врач.

Кашух отметила, что существуют и десертные версии блюда — фруктовая окрошка с ягодами, яблоками, арбузом, мятой и йогуртом. В азиатских интерпретациях могут появляться острые соусы, имбирь, кунжут, кинза и рисовый уксус.

«Однако чем необычнее состав окрошки, тем внимательнее нужно относиться к условиям хранения. Морепродукты, слабосоленая рыба, домашние соусы, кисломолочные продукты и большое количество свежих овощей особенно быстро портятся в жару. Поэтому такие блюда желательно готовить небольшими порциями и хранить только в холодильнике», – резюмировала специалист.

Неофициальный праздник – День окрошки – отмечается в России 30 мая. Окрошка — традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных в жаркое время года. Рецепт окрошки уходит корнями в далекое прошлое, по некоторым данным, в современном виде оно появилось только к концу 18 века. В настоящий момент рецептов этого супа – великое множество, а спор между любителями кваса и кефира не утихает.

