СМИ: певец SHAMAN предсказал победу России в ходе недавнего митинга

Поклонники певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, заметили, что все выступления артиста влекут за собой особые последствия, а его песни называют пророческими, сообщает «Пятый канал» .

Артист на акции протеста из-за блокировки его YouTube-канала, которая состоялась у американского посольства в Москве ранее, рассказал о своем новом выступлении. Исполнитель даст концерт под названием «Победа» 22 августа на Красной площади. По его словам, это изменит ход истории.

Многие поклонники верят, что SHAMAN в некотором роде может предсказывать события. По их мнению, своим новым концертом с громким названием артист пророчит победу РФ.

В пророческие способности артиста поклонники поверили в тот момент, когда Джо Байден снялся с предвыборной гонки сразу после митинга Дронова возле американского посольства. Тогда артист рассказал о своем вкладе в это событие и написал «Служу России!» в своем Telegram-канале.

Кроме того, поклонники вспомнили о выходе 23 февраля 2022 года песни артиста «Встанем». Через день после релиза было объявлено о начале СВО. Композицию со временем начали называть маршем русского народа.

А после выхода в свет композиции «Мы», где в строках говорится о надежде на светлое будущее для России, в Сети стали утверждать, что SHAMAN является неким проводником для общества. В клипе «Мой бой» многие увидели предпосылку к тому, что русский народ рано или поздно одержит верх над противником.

Кроме того, в Сети вспомнили о пророчестве Ванги, которая говорила, что в России появится шаман и спасет страну. Пользователи возложили эту миссию на Дронова.