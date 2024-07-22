SHAMAN рассказал о своем вкладе в отказ Байдена от выборов

SHAMAN: мы спели песню и Байден снялся

Российский исполнитель SHAMAN заявил о связи его выступления перед посольством США и решением американского президента Джо Байдена не участвовать в выборах главы Белого дома.

«Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» — написал певец в своем Telegram-канале.

Ранее SHAMAN представил свой новый клип «Душа нараспашку», кадры которого транслировались на здание американского диппредставительства в Москве.

В воскресенье Джо Байден заявил об отказе участвовать в президентской гонке в ноябре 2024 года. Вице-президент США Камала Харрис сообщила о намерении побороться за кресло в Белом доме.