SHAMAN споет у посольства США в Москве после блокировки его YouTube-канала

Певец SHAMAN рассказал об организации акции протеста, которая состоится у американского посольства в Москве в пятницу в 21:00.

«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить!» — написал исполнитель во «ВКонтакте».

По данным ТАСС, у посольства уже монтируют сцену для вечернего концерта певца.

До этого артист уже комментировал блокировку своего канала.

«Песни как писались, так они и пишутся, как я жил, так буду жить и дальше. И скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — заявил SHAMAN.

Ранее сообщалось о якобы намерении российских властей полностью заблокировать видеохостинг YouTube осенью 2024 года.