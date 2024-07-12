В АП проговорились о сроках блокировки YouTube в России

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Источник Газеты.ru в АП утверждает, что в сентябре в России заблокируют YouTube

В России намерены «окончательно заблокировать» видеохостинг YouTube уже в сентябре 2024 года, утверждает источник издания Газета.ru , близкий к администрации президента (АП). Такие сведения так же подтвердил информатор журналистов из компании, которая собирает информацию для силовиков.

Человек из президентской администрации рассказал, что в июле–августе на российском YouTube ожидается «некая деградация» — в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы платформы, «тормозить» или замедляться функционирование сервиса.

«<…>, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — заявил источник, близкий к АП.

Другой источник издания тоже заявил, что, по его информации, YouTube заблокируют в России грядущей осенью.