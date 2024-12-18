Следствие попросит арестовать подозреваемого в подрыве генерала Кириллова

На данный момент с задержанным проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с просьбой избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители задержали гражданина Узбекистана Ахмада К. по подозрению в совершении теракта, в результате которого был убит Кириллов и его помощник. На допросе мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

За убийство ему обещали выплатить 100 тыс. долларов. Сейчас подозреваемого проверяют по учетам МВД.

Утром 17 декабря около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник.

По данным правоохранителей, взрывчатка была заложена в самокат, который припарковали рядом с домом. Ее привели в действие дистанционно, когда военнослужащие выходили из подъезда.