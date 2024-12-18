СК: подозреваемый в убийстве Кириллова был завербован украинскими спецслужбами

Сотрудники СК России вместе с коллегами из ФСБ и МВД РФ провели задержание гражданина Узбекистана 1995 года рождения по подозрению в совершении теракта, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Во время допроса мужчина сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Он приехал в Москву, где ему выдали самодельную взрывчатку.

Ее мужчина положил в электрический самокат. Средство индивидуальной мобильности гражданин Узбекистана поставил у подъезда дома, в котором жил генерал. Он взял в аренду каршеринговую машину, где поставил камеру для видеонаблюдения.

Съемка передавалась в режиме онлайн лицам, устроившим теракт, в украинский город Днепр. Когда организаторы увидели, что Кириллов вышел из подъезда, взрывчатка сдетонировала.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало рано утром 17 декабря около подъезда дома на Рязанском проспекте, в котором жил со своей семьей начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он был убит вместе с помощником Ильей Поликарповым. Выжил только водитель офицера.