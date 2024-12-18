СК: подозреваемому в подрыве генерала Кириллова обещали 100 тысяч долларов

Гражданину Узбекистана, задержанному по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, обещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран, сообщает пресс-служба СК России.

Утром 17 декабря около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. В результате погибли Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о теракте.

Сотрудники ФСБ, МВД России и СКР задержали гражданина Узбекистана 1995 года рождения, подозреваемого в совершении теракта. Задержанный признался, что его завербовали спецслужбы Украины.

Подозреваемый рассказал, что он установил самодельную взрывчатку на самокат и оставил у подъезда дома Кириллова. Чтобы наблюдать за убийством, он арендовал автомобиль каршеринга, где поставил камеру. Трансляция велась в Днепр.

Сейчас устанавливаются другие люди, причастные к организации теракта.

Ранее New York Times сообщало, что ответственность за теракт в Москве, при котором погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Издание ссылается на анонимное заявление чиновника СБУ об ответственности Киева за преступление, так как Кириллов, по его словам, являлся «законной целью».