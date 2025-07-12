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Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в корейском городе Вонсан, сообщает РИА Новости .

«Здравствуйте!» — поприветствовал всех Лавров.

Девушка в национальном костюме вручила главе российского МИД букет.

Встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел обеих страх.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров фразой президента США Дональда Трампа ответил на вопрос о новом плане по Украине, который обсуждал накануне в малайзийском Куала-Лумпуре с госсекретарем Штатов Марком Рубио.