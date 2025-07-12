Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в корейском городе Вонсан, сообщает РИА Новости.
«Здравствуйте!» — поприветствовал всех Лавров.
Девушка в национальном костюме вручила главе российского МИД букет.
Встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел обеих страх.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров фразой президента США Дональда Трампа ответил на вопрос о новом плане по Украине, который обсуждал накануне в малайзийском Куала-Лумпуре с госсекретарем Штатов Марком Рубио.