NYT: ответственность за теракт против Кириллова взяли на себя спецслужбы Украины

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Спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за теракт против Кириллова

Ответственность за теракт в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Издание ссылается на анонимное заявление чиновника СБУ об ответственности Киева за преступление, так как Кириллов, по его словам, являлся «законной целью».

Газета прилагает видеозапись, якобы полученную от СБУ, на которой два человека покидают здание «за мгновение до взрыва».

Ранее во вторник агентство Рейтер также утверждало, что СБУ являлась организатором убийства Кириллова.

Генерал Кириллов и его помощник помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве самодельной бомбы рано утром во вторник в Москве. Эксперты считают, что заказчиками теракта, вероятнее всего, являются либо американские, либо британские спецслужбы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала западные СМИ соучастниками убийства.