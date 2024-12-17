«Где цивилизованные»?: Захарова о молчании СМИ после убийства Кириллова

По словам Захаровой, за рубежом нет реакции на убийство двух военных в Москве.

«Где „цивилизованные“? Где „объективные“? Только Financial Times и ВВС сообщают, что Игорь Кириллов, по мнению СБУ — „абсолютно законная цель“. Видимо, это и есть реакция Запада, а мы пропустили тот момент, когда британская радиовещательная корпорация стала исполнять функции пресс-службы СБУ. Руководство у них, правда, одно и то же», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Запад одобряет военные преступления киевского режима. А значит, «все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, — соучастники», резюмировала представитель МИД России.

Генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты во вторник утром в Москве при взрыве. Возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о теракте. Кириллов известен многочисленными выступлениями по теме разработок США и Западом запрещенного химического оружия.