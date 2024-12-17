Люди несут цветы к месту гибели генерала Игоря Кириллова в Москве

Люди начали нести цветы к месту гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника на юге-востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как неравнодушные граждане оставляют цветы у фасада здания, который почернел и был поврежден в результате мощного взрыва. Рабочие продолжают закрывать фанерой оконные проемы, где выбило стекла в момент совершения теракта.

Во вторник утром около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. В результате погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о теракте.

По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, погибший генерал-лейтенант Игорь Кириллов лично говорил ему, что «на него началась охота».