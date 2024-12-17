Генерал Кириллов знал о начавшейся на него «охоте», заявил губернатор

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале высказался об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Ситникова, который вместе со своим помощником был взорван в Москве. По словам главы региона, погибший лично говорил ему, что «охота на него началась».

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», — написал Ситников.

По словам губернатора, Кириллов — уроженец Костромской области и почетный гражданин региона. Ситников признался, что был дружен с генералом.

Глава Костромской области считает, что убийство военачальника связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биолабораториях, в том числе на территории Украины.

Генерала Кириллова и его помощника взорвали бомбой, установленной на стоявшем на улице электросамокате, заявляли в Следственном комитете. По факту гибели двух военных возбуждено уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).