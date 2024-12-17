Военный эксперт назвал возможных заказчиков убийства генерала Кириллова

За покушением на убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могут стоять спецслужбы США и Великобритании. Об этом РИАМО сообщил военный эксперт Константин Сивков.

«Интерес США и Великобритании в устранении этого человека заключается в том, что он занимался разбирательством преступной деятельности этих спецслужб в части создания биологического оружия», — сказал Сивков.

По его словам, заказчиками покушения на генерала Кириллова, вероятнее всего, являются либо американские, либо британские спецслужбы, которые совершили теракт руками Украины.

В Москве 17 декабря были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Они погибли в результате взрыва самодельной бомбы, прикрепленной к самокату. Мощность СВУ, по уточненным данным, составила более 1 кг тротила. СМИ писали о том, что за убийством, вероятно, стоит СБУ.