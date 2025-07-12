ВСУ потеряли до 465 бойцов в зоне ответственности «Центра» за сутки

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих», — отметил он

Кроме того, были уничтожены два автомобиля и три орудия полевой артиллерии противника.

У Украины еще есть два варианта, как действовать, чтобы не допустить полного поражения в конфликте с РФ. ВСУ могут либо уменьшить потери на фоне успешного продвижения российских солдат, либо быстро отступить по всей линии фронта для недопущения капитуляции, если мирные переговоры зайдут в тупик.