NZZ: у Украины еще есть 2 способа не допустить полного поражения в схватке с РФ

У Украины еще есть два варианта, как действовать, чтобы не допустить полного поражения в конфликте с РФ. ВСУ могут либо уменьшить потери на фоне успешного продвижения российских солдат, либо быстро отступить по всей линии фронта для недопущения капитуляции, если мирные переговоры зайдут в тупик, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал швейцарской Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

У украинских войск отсутствуют силы на случай, если ВС РФ атакуют на каком-либо участке фронта. Даже точечные атаки вглубь территории России будут малоэффективны, кроме как в информационном пространстве.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке. Он единственный человек в стране, который может дать приказ ВСУ отступать. С другой стороны, Зеленский оказался перед выбором между военной необходимостью и надеждой на то, что партнеры страны выполнят данные обещания о поставке оружия.

Ранее ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике. Село было освобождено солдатами, сражающимися в «Восточной» группировке войск.