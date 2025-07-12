Посольство: россияне не обращались в консульство из-за наводнения в Техасе

В диппредставительстве РФ в Вашингтоне заявили, что российские граждане не обращались в консульский отдел посольства РФ из пострадавшего от наводнения Техаса, сообщает РИА Новости .

«Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели до сих пор ищут 27 детей, которые находились в христианском лагере для девочек «Мистик» в округе Керр. Их считают пропавшими без вести.

Президент США Дональд Трамп уже назвал трагедию «шокирующей», пообещав федеральную помощь. Однако для семей пропавших девочек из церковного лагеря каждый час ожидания становится пыткой — спасатели буквально борются со временем, пока бушующая вода продолжает подниматься.