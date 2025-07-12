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Марочко заявил, что ВС России почти полностью контролируют Часов Яр

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие контролируют практически весь Часов Яр (ДНР), пишет ТАСС .

«На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре… В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины контролируют только один район города — Шевченковский.

Ранее газета The New York Times написала, что российские войска приблизились к полному освобождению ДНР. ВС РФ взяли в окружение Константиновку — важный пункт снабжения украинских войск на территории республики.