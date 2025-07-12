Марочко заявил, что ВС России почти полностью контролируют Часов Яр
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие контролируют практически весь Часов Яр (ДНР), пишет ТАСС.
«На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре… В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Вооруженные силы Украины контролируют только один район города — Шевченковский.
Ранее газета The New York Times написала, что российские войска приблизились к полному освобождению ДНР. ВС РФ взяли в окружение Константиновку — важный пункт снабжения украинских войск на территории республики.