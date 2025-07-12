Конференция ООН по Палестине пройдет 28–30 июля в Нью-Йорке

Конференция ООН по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства состоится 28–30 июля в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости .

Конференцию планировалась провести с 17 по 21 июня в Нью-Йорке под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции.

«Она (конференция — ред.) состоится 28–30 июля», — рассказала представитель председателя 79-й сессии Генассамблеи ООН Шэрон Берч.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанес первый удар в рамках операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков Ирана. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет.