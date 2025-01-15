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Скорость интернета у 3,8 млн россиян снизилась из-за разрыва линии в Татарстане

В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов жителей России, сообщает РИА Новости .

Скорость упала в 21 регионе страны. Это почувствовали 3,8 млн россиян.

Как сообщили в Роскомнадзоре, на участке Тюлячи — Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля.

На месте уже работают аварийно-восстановительные бригады. Проблему планируют устранить примерно в 21:00 по московскому времени.

Ранее в России произошел масштабный сбой в работе интернета. На неполадки жаловались жители разных регионов страны.