В Черноголовке отметят День семьи, любви и верности

В Черноголовке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе округа.

Горожан ждет ярмарка изделий ручной работы, мастер-класс «Магия красок», всех желающих научат плести фенечки и браслеты. Самые отважные смогут себя попробовать на мастер-классе по фланкировке.

Активных и эрудированных жителей приглашают поучаствовать в командном квесте от Черноголовской библиотеки «РОДные слова». Нужно собрать команду «Дружной семьи» или «Верных друзей», чтобы принять участие квесте по qr-кодам.

Регистрация участников будет проходить рядом со сценой на Южном озере. Все участники получат памятные дипломы, а команды-победители замечательные подарки.

Для всех Черноголовцев подготовили концертную программу «Ромашковое счастье», в которой примут участие коллективы и солисты города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.